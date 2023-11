Triumph in Thailand: Grazer SUP-Sportclub glänzt bei Weltmeisterschaft

Das Prickeln der Meisterschaftsluft lag über Pattaya, Thailand, als die ICF SUP World Championships vom 15. bis 19. November 2023 in vollem Gange waren. Inmitten dieses aufregenden Events erzielte der Stand-up-Paddle (SUP) Sportclub Graz bemerkenswerte Erfolge und kehrt mit strahlenden Gesichtern und einer gewonnenen Medaille in die steirische Hauptstadt zurück.

Christian Taucher gewinnt Bronze als österreichischer SUP-Meister

Christian Taucher, ein Name, der in der Welt des Stand-up-Paddle-Sports eine führende Rolle einnimmt, demonstrierte sein Können als österreichischer Staatsmeister im Technical-Race bei den Masters 40+. Seine Leistung brachte ihm eine verdiente Bronzemedaille ein. Der Erfolg dieses Meisters ist das Produkt aus harter Arbeit, ständigem Training und den reichen Erfahrungen, die er in zahlreichen SUP-Rennen gesammelt hat. Das Technical-Race verlangt nicht nur nach perfekter Paddeltechnik, sondern auch nach strategischem Umrunden von Bojen – sowohl im Wasser als auch an Land, das Board fest in der Hand.

Top Platzierungen für Graz!

Neben Taucher glänzten auch andere Mitglieder des SUP-Sportclubs Graz auf der Weltbühne. Norbert Hödl schrammte mit einem beeindruckenden Finallauf im Sprint-Rennen der Masters 50+ nur knapp an den Medaillenplätzen vorbei und sicherte sich den 4. Platz. Holger Hassenpflug platzierte sich im Technical Race Masters 50+ auf dem respektablen 6. Platz. Mit diesen herausragenden Leistungen hat der SUP-Sport in Graz erneut seine internationale Reputation bestätigt.