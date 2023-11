Stadt bei Innovationspreis für Digitalisierungsprojekt ausgezeichnet

Übergabe des Innovationspreises und dem Scheck über 2.500 Euro im Rathaus: Werner Koch (Leiter Stabsstelle IT), Harald Rapitsch (Stabsstelle IT Gruppenleiter), Simon Pointner (Stabsstelle IT Applikationsbetreuer), Michael Gotthart (Axians Infoma), Bürgermeister Christian und Gerd Sarnitz (Geschäftsführer Axians Infoma).)

„Smart Government“ Lösungen setzen auf die verstärkte Automatisierung von Verwaltungsabläufen um so einen Mehrwert für Bürger, Unternehmen und Mitarbeiter zu schaffen. Zum elften Mal vergibt das österreichische Beratungsunternehmen „Axians Infoma“ den Innovationspreis an herausragende, zukunftsweisende Projekte in kommunalen Verwaltungen und öffentlichen Einrichtungen im gesamten deutschsprachigen Raum. Die besten Digitalisierungsvorhaben auf Basis der Anwendung „Infoma newsystem“ sind jetzt prämiert worden. Mit dem Projekt „Digitalisierung/Automatisierung der Verwaltung am Beispiel Webkasse und automatische Jobsteuerung“ konnte sich die Landeshauptstadt Klagenfurt den hervorragenden zweiten Platz sichern. Die Preisverleihung fand am Dienstag im Rathaus statt.

„Es handelt sich um ein umfassendes Digitalisierungsprojekt in der Finanzverwaltung mit internen Effizienzeffekten und großem Kundennutzen“, hob Prof. Dr. Jens Weiß von der Hochschule Harz für die unabhängige Jury hervor. Für die Projektumsetzung verantwortlich zeichnet sich die Stabsstelle Informationstechnologie des Magistrats. „Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Digitalisierung für eine moderne, leistungsstarke Stadtverwaltung voranzutreiben und planen dahingehend schon wieder die nächsten Projekte. Der Spitzenplatz beim Innovationspreis zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, bekräftigte Werner Koch, Leiter der Stabsstelle IT.

Preisgeld kommt Frauennotschlafstelle zugute

Mit der Auszeichnung verbunden ist auch ein Preisgeld in der Höhe von 2.500 Euro, welches für ein soziales Projekt verwendet wird. „Gemeinsam haben wir beschlossen, das Preisgeld der Frauennotschlafstelle der Volkshilfe Kärnten zugutekommen zu lassen. Ich gratuliere den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer IT zum zweiten Platz beim angesehenen Axians Infoma Innovationspreis“, betonte Bürgermeister Christian Scheider. Der Gewinner des seit 2013 jährlich vergebenen Axians Infoma Innovationspreises ist in diesem Jahr die nordrhein-westfälische Stadt Detmold. Neben Klagenfurt als Zweitplatzierter schaffte es noch die Stadt Monheim am Rhein, ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen, mit Platz 3 auf das Stockerl. Für Axians Infoma Geschäftsführer Gerd Sarnitz verdeutlichen die vielfältigen Projekte die positive Entwicklung bei der Realisierung von smarten Verwaltungen: „Die Beispiele zeigen, dass die konsequente Umsetzung der digitalen Transformation mit Hilfe neuer Technologien die Abläufe maßgeblich verbessert und damit den Arbeitsalltag vereinfacht. Voraussetzung sind engagierte Mitarbeiter wie in Klagenfurt, die mit der Software innovative Digitalisierungsprojekte umsetzen.“