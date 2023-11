VOTING 2023: Welcher Kärntner Christkindlmarkt ist der Schönste?

So mancher Adventmarkt hat bereits eröffnet. Wo lässt sich die besinnliche Zeit zwischen hübschen Ständen, heißem Glühwein, Maroni und Co. am besten verbringen? Wir haben die bekanntesten Adventmärkte gesammelt. Stimme ab und mache deinen Lieblingsmarkt zum Sieger!

2023 – Welche Christkindlmärkte sind die beliebtesten Kärntens? Christkindlmarkt in Klagenfurt Advent in Villach Adventmarkt am Pyramidenkogel Velden – Die Engelstadt Kirchenadvent Maria Wörth Mallnitzer Bergadvent Advent-Seedorf Pörtschach Bad Kleinkirchheimer Ski- & Thermenadvent Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Christkindlmarkt in Klagenfurt

Das Weihnachtserlebnis für die ganze Familie. Ruhig blickt der Lindwurm am Neuen Platz auf seine Gäste. Die vielen bunten Lichter und der duftende Rauch, der aus Glühweintöpfen und Weihrauchpfannen steigt, hüllt das steinerne Wahrzeichen von Klagenfurt in ein ganz besonderes Flair. Besinnlichkeit garantiert.

© Fanz Gerdl / Kärnten Werbung

Advent in Villach – Die Stadt im Licht

In der Adventzeit werden die Straßen und Gassen der Villacher Altstadt wieder hell erleuchten. Der Adventschmuck verleiht nicht nur dem Stadtkern ein festliches Gesicht, sondern bringt auch die Kinderaugen zum Leuchten. Was für eine Atmosphäre! Besonders beliebt: Der Eislaufplatz vor dem Rathaus.

©Olga Bereslavskaya

Adventmarkt am Pyramidenkogel

In der Weihnachtszeit öffnet hier der „Advent über den Wolken“ seine Türen. Unter dem weltweit höchsten Holz-Aussichtsturm findet in der Gemeinde Keutschach am See ein traditioneller Adventmarkt mit einem abwechslungsreichen Programm statt. Von dort aus, hast du einen Rundblick über das Kärntner Winter Wonderland.

©Gert Steinthaler / Kärnten Werbung

Velden – Die Engelstadt

Auch die Wörthersee-Metropole verwandelt sich in der Weihnachtszeit in ein Lichtermeer. Die Engelsstadt zählt zu einen der schönsten Adventmärkte Österreichs. Ein Mix aus Kunsthandwerk, Kulinarik und harmonischen Klängen machen den Adventmarkt so besonders. Der schwimmende Adventkranz, das weithin sichtbare Symbol des Veldener Advents, zaubert Licht und Wärme in die Herzen.

©Franz Gerdl / Kärnten Werbung

Kirchenadvent Maria Wörth

Die Halbinsel Maria Wörth ist vor allem durch die beiden Kirchen, welche „mitten“ im See liegen, bekannt. In der fast 900 Jahre alten Winterkirche finden unter anderem Adventführungen statt. Beschaulich und besinnlich beschreibt den romantischen Adventmarkt direkt am See.

©Fanz Gerdl / Kärnten Werbung

Mallnitzer Bergadvent

Beim Mallnitzer Bergadvent in der Nationalpark Region Hohe Tauern erwartet dich und deine Familie nicht nur ein stimmungsvoller Adventweg, sondern auch ein buntes Kinderprogramm. Hier würde sogar das Christkind Urlaub machen, denn beim Mallnitzer Bergadvent stehen Echtheit, Qualität und Tradition im Vordergrund.

©Mallnitzer Bergadvent / Kärnten Werbung

Pörtschach an der Promenade

Das Advent-Seedorf in einer der schönsten und idyllischsten Buchten des Wörthersees. Auf jeden Fall bietet Pörtschach ein sinnliches Erleben des gesamten Kärntner Brauchtums in der Vorweihnachtszeit. Vereine und regionale Initiativen gestalten ein original kärntnerisches, vorweihnachtliches Programm. Besonders empfehlenswert ist die romantische Fackelwanderung entlang der Halbinsel zur lebenden Krippe, welche einen wöchentlichen Fixpunkt des Pörtschacher Adventmarkts darstellt.

©Franz Gerdl / Kärnten Werbung

Bad Kleinkirchheimer Ski- & Thermenadvent

Ende November öffnet das zauberhafte Weihnachtsdorf im Kurpark mit Eislaufplatz und besinnlichen Lichtinstallationen seine Pforten. Produzenten aus dem Ort laden zum Verkosten von Bäckereien und allerlei hausgemachten Spezialitäten. Oder wie wäre es mit einer Fackelwanderung durch das Winterwunderland?

©Michael Stabentheiner / Kärnten Werbung

Dein Lieblingsmarkt ist noch nicht dabei? Schreib uns an [email protected] und wir ergänzen es sehr gerne!

und wir ergänzen es sehr gerne! Jedes Gerät/ Nutzer kann innerhalb von 24h eine Stimme abgeben

Das Voting wird am 10. Dezember 2023 um Punkt 12.00 Uhr geschlossen – danach berichten wir über den beliebtesten Weihnachtsmarkt Kärntens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2023 um 14:40 Uhr aktualisiert