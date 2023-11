Toll! Grazer Adventmarkt unter den Top 3 in Österreich

Der Handelsverband und Mindtake Research untersuchten die Vorlieben und das Konsumverhalten der Österreicher während der Weihnachtszeit. Dabei behauptet sich Wien erneut an der Spitze mit 14 Adventmärkten und rund 800 Ständen, während Graz auf Platz 3 der beliebtesten Märkte rangiert.

Graz rangiert auf Platz drei

„Mit 14 Adventmärkten und etwa 800 Ständen führt Wien auch dieses Jahr die EU an. Keine andere Stadt in der Europäischen Union kann mit einer solchen Vielzahl an Weihnachtsmärkten aufwarten. Aber auch Graz überzeugt mit zahlreichen Märkten und sichert sich den dritten Platz in der Beliebtheitsskala,“ erklärte Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands.

Hohe Besucherzahlen auf Weihnachtsmärkten erwartet

Die Umfrage zeigt zudem, dass voraussichtlich etwa 82 Prozent der Österreicher dieses Jahr mindestens einen Weihnachtsmarkt besuchen werden, während fast ein Drittel sogar mehrere Besuche plant. Trotz der hohen Besucherzahlen wird im Vergleich zum Vorjahr und den Jahren vor der Corona-Pandemie ein ähnlicher Gesamtumsatz von rund 400 Millionen Euro erwartet. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen sowie Marktstandbetreiber profitieren davon. Allerdings wird aufgrund einer eher zurückhaltenden Konsumlaune keine Umsatzsteigerung erwartet.

Die Top 3 Weihnachtsmärkte der Österreicher: Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz

Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz

Grazer Christkindlmarkt am Hauptplatz

