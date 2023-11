Sturm Graz II muss ausweichen: Heimspiele vorübergehend in Wr. Neustadt

Veröffentlicht am 21. November 2023, 15:27 / ©5 Minuten

Aufgrund der Aberkennung der Stadion-Zulassung für Gleisdorf muss der Fußball-Zweitligist Sturm Graz II seine Spiele nun in Wiener Neustadt austragen. Der Senat 3 der Bundesliga entschied sich aufgrund der unzureichenden Qualität des Spielfeldes in Gleisdorf für diesen Schritt. Da die Grazer Merkur Arena bereits durch die Spiele der Erstmannschaft von Sturm und des GAK belegt ist, werden die bevorstehenden „Heimspiele“ von Sturm Graz II gegen Leoben und Ried bis zur Winterpause in Niederösterreich stattfinden.