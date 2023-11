60 Euro im Monat: Wann wird der Kinderbonus endlich ausgezahlt?

Wie auf heißen Kohlen sitzen derzeit zahlreiche Familien in Österreich, sie warten schon seit Monaten auf den 60 Euro-Kinderzuschuss. Gewährt wird dieser Bonus von Juli 2023 und Dezember 2024. Die Zeit verging und noch immer fragen sich zahlreiche Familien: „Wo bleibt der Bonus?“

Darum geht es Bis Ende 2024 gibt es für zahlreiche Menschen in Österreich pro Kind 60 Euro pro Monat – macht insgesamt über 1.000 Euro pro Kind.

Viele warten noch immer auf die Auszahlung des Bonus. Der Betrag wird rückwirkend ausbezahlt. Je nach Bundesland weicht das Datum für den Start der Auszahlung ab.

Wo der Bonus ausbezahlt wurde und wo nicht

Das Datum für den Auszahlungsstart weicht je nach Bundesland ab. In Kärnten und in Vorarlberg sollen die ersten Beträge bereits ausbezahlt worden sein – 5 Minuten hat darüber berichtet. In Wien und Steiermark müssen die Familien sich noch etwas geduldig zeigen: Hier soll die Sonderzahlung frühestens Dezember 2023 beziehungsweise Jänner 2024 auf den Konten einlangen, so heißt es in einem Bericht von „Finanz.at“. Für Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Tirol und Burgenland gebe es noch keine Auskünfte zum Auszahlungszeitpunkt.

360 Euro auf einem Schlag aufs Konto

Was die bevorstehende Auszahlung im Dezember in Wien betrifft, kommen nicht 60, sondern 240 Euro aufs Konto. Immerhin werden bei der rückwirkenden Auszahlungen die Beträge für Juli, August, September und Oktober gedeckt. Dasselbe Bild zeigt sich laut „Finanz.at“ in der Steiermark: Bei einer Auszahlung im Jänner 2024 sind es dann 360 Euro, also der Betrag für das gesamte Jahr 2023.

Erlass von Ministerium ließ auf sich warten

Warum aber verzögert sich die Auszahlung so lange? Zuerst war bei den Ländern langes Warten auf einen entsprechenden Erlass des Sozialministeriums angesagt. Der Beschluss selbst für den 60-Euro-Bonus fiel bereits im Sommer, der Erlass selbst wurde teils erst im Spätsommer/ Herbst ausgestellt. Für die einzelnen Bundesländer galt es in weiterer Folge den Anspruch für jede einzelne Person und für jeden Monat zu prüfen. Auf Anfrage von 5 Minuten erklärte das Land Kärnten Ende September: „Es gibt mehrere auszahlende Stellen. An Alleinverdienende und Alleinerziehende mit geringem Einkommen sowie Arbeitslose und Ausgleichszulagenbeziehende mit Kindern zahlt der Bund die Mittel aus. Das Land zahlt nur an Sozialhilfe- bzw. Mindestsicherungsbeziehende aus.“

Häufig gestellte Fragen Was ist der Kinderzuschuss? Der Kinderzuschuss dient als Teuerungsausgleich für armutsgefährdete Familien. Der Beschluss dazu fiel im Sommer im Sozialministerium. Wer hat Anspruch auf den Kinderbonus? Bis Ende 2024 gibt es für zahlreiche Menschen in Österreich pro Kind 60 Euro pro Monat – macht insgesamt über 1.000 Euro pro Kind. Zu den Bezugsberechtigten zählen dabei jene Personen, die Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sozialhilfe und eine Ausgleichszulage erhalten. Auch Alleinverdiener, die weniger als 2.000 Euro brutto monatlich verdienen, bekommen das Geld pro Kind – selbst wenn sie keine der Leistungen erhalten. Bezieht man Sozialhilfe, bekommt man das Geld ebenfalls – allerdings “nur” bis Ende 2023. Warum dauert die Auszahlung so lange? Die Auszahlungen wird zum Teil von den einzelnen Bundesländern übernommen. Diese allerdings mussten auf einen Erlass vom Sozialministerium warten, der erst im Spätsommer 2023 ausgestellt wurde. Mehr dazu liest du im Absatz: „Erlass von Ministerium ließ auf sich warten.“ 60 Euro da – wo bleibt das restliche Geld? Die Auszahlung wird ja auf Bund und Land aufgeteilt. Da gilt es Monat für Monat und jede einzelne Person zu prüfen. Der Fall wurde im Bezug auf Kärnten in diesem 5 Minuten-Artikel geschildert. Muss ich einen Antrag für den Kinderbonus stellen? Nein, der Kinderbonus wird antragslos, also automatisch, ausbezahlt. Für welchen Zeitraum gilt der Bonus? Grundsätzlich gilt der Bonus monatlich für den Zeitraum Juli 2023 bis Ende 2024.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2023 um 16:40 Uhr aktualisiert