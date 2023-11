Neues Leben am Bahnhofsplatz: Was zieht da an der Ecke ein?

Veröffentlicht am 21. November 2023, 19:00 / ©5min.at

Vorher war es eine Pizzeria, jetzt steht das Lokal an der Ecke des Villacher Bahnhofsplatzes schon länger leer. Seit geraumer Zeit sieht man jedoch wieder Arbeiter werkeln und viele Villacher fragen sich: Was kommt dort als Nächstes hin? Wir haben die Antwort für euch!

Internationaler Traditionsbetrieb

Geplant ist eine neue Bäckerei mit dem Namen „Andi“. Der Inhaber, auch genannt Andi, betreibt bereits in der dritten Generation das Familiengeschäft und das hat es ganz schön in sich: Sein Vater und Großvater haben Geschäfte in Österreich, Deutschland, Ungarn, Slowenien und Kroatien. Vor 50 Jahren haben sie begonnen und nun kommt das Traditionsunternehmen nach Villach.

Was erwartet die Villacher?

Die Villacher erwarten vor allem traditionelle Backwaren aus dem Balkan, aber auch einige Kuchenvariationen und Spezialitäten aus ganz Europa. Auch Coffee to go soll es geben und wenn das Geschäft gut läuft, ist sogar eine kleine Terrasse mit Sitzmöglichkeit für den Außenbereich angedacht. Aufgrund der aufwendigen Sanierungsarbeiten lässt sich noch nicht festmachen, wann die neue Bäckerei endlich eröffnet, angestrebt werde allerdings die erste Jännerhälfte im Jahr 2024.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2023 um 19:10 Uhr aktualisiert