Cool! Graz wird um ein Bowl-Lokal reicher

Bowls: Es gibt sie in verschiedensten Variationen und sie sind gesund. Der Trend rund um die bunt gemischten Schüsseln ist auch in Graz stark vertreten. Und es gibt Zuwachs: An der Ecke Brockmanngasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße wird nämlich ein weiteres Poke-Bowl-Lokal die Pforten öffnen.

Von Salzburg nach Graz

„Alpoke“ ist bereits in Salzburg vertreten. Nun zieht es das Lokal auch nach Graz. Ein ungefähres Eröffnungsdatum steht bereits fest – „Neueröffnung Januar 2024“, heißt es auf den beklebten Scheiben.

„Goldene Banane“ geht, „Alpoke“ kommt

Das neue Poke-Bowl-Lokal zieht in die ehemaligen Räumlichkeiten des Gastro-Betriebes „Goldene Banane“ ein. Die Ära der „Goldenen Banane“ endete erst kürzlich im Herbst – 5 Minuten. Lange standen die Räumlichkeiten an der Ecke Brockmanngasse und Conrad-von-Hötzendorf-Straße also nicht leer.