Schön: Adventschiff verbindet wieder Kärntner Weihnachtsmärkte

Jeden Samstag und Sonntag, sowie am Freitag, dem 8. Dezember, 2023 können die Gäste Magie & Mystik des winterlichen Sees aus einer ganz anderen Perspektive bei einer Tasse Glühwein und Punsch genießen. Das erste Schiff startet jeweils um 11.25 Uhr aus der Klagenfurter Ostbucht, wo auch heuer wieder der herrlich erleuchtete Christbaum im See verankert ist, und pendelt dann im 60-Minuten-Takt zwischen den Märkten. Verbunden werden die zauberhaften Adventmärkte in Velden, der Stadt der Engel, im romantischen Maria Wörth, im besinnlichen Pörtschach sowie am Pyramidenkogel.

Tickets am Black Friday sichern!

Ganztagesticket um 19 Euro sind online unter www.wörtherseeschifffahrt.at und auf den Schiffen erhältlich. Aber aufgepasst, auch der BLACK FRIDAY geht auch an der Wörthersee Schifffahrt nicht vorbei und so können Tickets im Onlineshop am 24. November 2023 mit dem CODE: AHOI23 um 20 Prozent günstiger erworben werden.

Kulinarik an Bord

Auch die Kulinarik kommt in der Vorweihnachtszeit nicht zu kurz, denn unsere beliebte Themenfahrt „Zauberhafter Advent am Schiff“ führt von Klagenfurt am Wörthersee bis zum Veldener Advent – der Stadt der Engel. An Bord erwarten die Gäste Glühwein, Glühmost oder Punsch, traditionelle und hausgemachte Selchwurst mit Kraut sowie eine kleine weihnachtliche Überraschung. Ab 24. November 2023 startet diese Highlightfahrt jeden Freitag, Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr von der Hauptanlegestelle in der Ostbucht.

„Advent über den Wolken“

Eine besondere Aussicht kann man aber auch am TOP3KÄRNTEN Partner dem Aussichtsturm am Pyramidenkogel genießen. Hier findet wieder der herrliche „Advent über den Wolken“ statt den man mit dem Kombiticket Schifffahrt & Pyramidenkogel inkl. Bustransfer von Maria Wörth oder Velden um nur 32 Euro erleben kann.