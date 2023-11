Schnee auf bis zu 600 Metern: So wird das Wetter am Mittwoch

Veröffentlicht am 21. November 2023, 20:52 / ©5 Minuten

„Die nördliche Strömung bleibt uns erhalten, somit gibt es entlang der Alpennordseite auch am Mittwoch weiterhin viele Wolken und vor allem am Vormittag regnet oder schneit es noch ein wenig. Schnee fällt schon oberhalb von 600 bis 1000 Meter Höhe“, kündigt die Wetterzentrale GeoSphere Austria an.

Hier scheint die Sonne

Zeitweise wird sich die Sonne im Oberen Murtal und im Mürztal zeigen, dort gibt es auch kaum Schauer. Richtung Süden überwiegt sogar der Sonnenschein, begleitet von föhnigem Nordwind. Am Morgen hat es noch zwischen 0 und 4 Grad, tagsüber steigen die Temperaturen auf 3 bis 9 Grad an.