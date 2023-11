Auf Nebel folgt Sonnenschein: So wird das Wetter am Mittwoch

Veröffentlicht am 21. November 2023, 20:58 / ©5 Minuten

„Am Mittwoch behauptet sich unter Nordföhneinfluss abseits des Alpenhauptkamms und nach Auflösung regionaler morgendlicher Nebel- sowie Hochnebelfelder sonniges Wetter“, kündigt die Wetterzentrale GeoSphere Austria an. Noch am zähsten wird die Nebeldecke im östlichen Klagenfurter Becken, aber selbst hier greift die Sonne gegen Mittag durch. Ein lebhafter Nordwind zieht durch Kärnten. Die Temperaturen steigen tagsüber auf 5 bis 8 Grad an.