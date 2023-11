Süße Aktion! Direktorin sammelt Eislaufschuhe für ihre Schüler

Wer ist rund um den Winter nicht mit der Schule auf den Eisplatz gegangen? Jetzt zur kalten Jahreszeit beginnt immerhin die beliebte Schlittschuh-Saison. Auch bei der Volksschule Kötschach-Mauthen steht ein Besuch im Freizeitpark des Alpenvereins am Stundenplan. Darüber berichtet Direktorin Susanne Kofler-Heyrowsky auf Facebook: „Als Schulleiterin ist es mir ein wichtiges Anliegen, den Kindern möglichst viel an sportlichen Aktivitäten im Zuge des Turnunterrichts zu ermöglichen. Dazu gehört selbstverständlich auch das Eislaufen.“

Eislaufschuhe für Schüler benötigt

Allerdings stehen einige der Schüler der Volksschule Kötschach-Mauthen vor einem Problem: „Leider gibt es zahlreiche Kinder, die aus familiären Gründen nicht im Besitz von Eislaufschuhen sind.“ Die Direktorin fügt ihrem Posting daher eine Bitte an die Öffentlichkeit hinzu. „Meine große Bitte: falls ihr Eislaufschuhe (29 bis 39) bei euch zu Hause habt, die nicht mehr gebraucht werden, würden wir uns riesig freuen, wenn sie den Weg in unser Schuldepot finden“, schreibt sie. Wenn du also Schlittschuhe zur Verfügung stellen willst, gib diese in der Schule ab. Kontaktdaten zur Volksschule findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.11.2023 um 22:02 Uhr aktualisiert