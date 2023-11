2:0 bei Länderspiel: Österreich zwang Deutschland in die Knie

Mit einem 2:0 gewinnt Österreich am Dienstagabend, dem 21. November, das Länderspiel gegen Deutschland. Es waren die Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer (29. Minute) und Christoph Baumgartner (73. Minute), die den Ball in das Tor des Gegners kickten. Was für ein Jahresabschluss für das ÖFB-Team! Nächstes Jahr geht es für Österreich dann zur EURO 2024, die in Deutschland ausgetragen wird – mehr dazu hier.