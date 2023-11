Nach Leukämie-Diagnose: Welle der Hilfsbereitschaft für kleinen Dominik

Dominik Mucher erhielt im April die Diagnose akute lymphatische Leukämie – wir haben berichtet. Seitdem ist er fast durchgehend im Krankenhaus, um seine Therapien zu erhalten. Dennoch scheint er bei den hiesigen Vereinen bereits in jungen Jahren einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben. Denn nicht nur der Krampusverein „Sauzipf Teifl Zeltschach“ hat eine Spendenaktion für Dominik gestartet. Auch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Althofen haben eine organisiert.

Nächste Spendenaktionf für Dominik

„Wenige Tage vor seiner erschütternden Diagnose hatten wir eine besondere Begegnung mit Dominik. Mit seinem Bruder Leon (8) stand er am Straßenrand und jubelte uns, mit einem Transparent, mit der Aufschrift ‚Super Feuerwehr‘, beim Fahrzeugkonvoi für unser neues Rüstlöschfahrzeug, begeistert zu. Als wir später von der Krankheit von Dominik erfuhren, war für uns klar, dass wir helfen werden. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen“, berichten die Florianis. Am 1. und 2. Dezember 2023 betreiben die Feuerwehrleute am Weihnachtsmarkt im Stadtpark Althofen einen Stand, dessen Erlös einem guten Zweck gewidmet ist – nämlich Dominiks Lächeln. „Wir freuen uns auf Euren Besuch uns bei unserem Standl im weihnachtlichen Stadtpark Althofen“, so die Ehrenamtlichen abschließend.