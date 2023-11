Krampusläufe sorgen für vorübergehende Änderungen im Busverkehr

Es ist wieder so weit! Am kommenden Wochenende finden in der Klagenfurter Innenstadt sowie in Welzenegg wieder Krampusläufe statt. Die Grusel-Events wirken sich zwischen 18 und 22 Uhr auch auf die Busverbindungen der KMG Klagenfurt Mobil GmbH aus. Betroffen sind die Haltestellen am Feldmarschall-Konrad-Platz, Kardinalplatz, am Neuen Platz, bei der Landesregierung und in der 8.-Mai-Straße.

Betroffene Linie

Linie 1 Die Linie 1 in Richtung Fischl fährt stadtauswärts zum Heuplatz, dem St. Veiter Ring und dem Völkermarkter Ring zur Haltestelle Europagymnasium und weiter auf Linie. Stadteinwärts ab dem Europagymnasium, dem Völkermarkter Ring, dem St. Veiter Ring und dem Heuplatz zum Heiligengeistplatz.

Linien A, C, 4 Die Linien A, C, 4 fahren ab dem Heiligengeistplatz in Richtung Bahnhof über die 10.-Oktober-Straße, die St. Ruprechter Straße und die Gabelsberger Straße zu den Haltestellen 32 bzw. 33 am Busbahnhof-West. Ab Hauptbahnhof West fahren sie in Richtung Heiligengeistplatz über die Fromillerstraße, die St. Ruprechter Straße und den Domplatz zum Heiligengeistplatz.