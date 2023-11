Polizeiauto mit Hakenkreuz beschmiert: Grazer (47) festgenommen

Veröffentlicht am 22. November 2023, 08:45 / ©5 Minuten

Am Dienstag, 21. November 2023, erstattete gegen 12.30 Uhr eine Person in der Polizeiinspektion Graz-Hauptbahnhof die Anzeige, dass das vor der Dienststelle abgestellte Dienstfahrzeug mit Hakenkreuzen beschmiert sei.

Kurz nach nächster Tat festgenommen

Während der Aufnahme ging eine weitere Anzeige ein, dass eine männliche Person in einer nahegelegenen Tiefgarage weitere Hakenkreuze aufgemalt habe. Der 47-jährige Tatverdächtige konnte noch in der Tiefgarage angetroffen werden und er wurde festgenommen. Der 47-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz nach Abschluss der Erhebungen in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert werden.

Mehrere Gegenstände beschmiert

Die Erhebungen ergaben, dass von dem 47-Jährigen auch ein Geländer am Grazer Hauptbahnhof und ein Zugangsschild mit Hakenkreuzen bemalt wurden. Zudem wurde von dem 47-Jährigen im Bereich der nahegelegenen Tiefgarage eine Abdeckplane durch das Anbringen von Schriftzügen (keine Hakenkreuze) beschädigt.