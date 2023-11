Zeit zu verschenken? Rotes Kreuz sucht Freiwillige für den Besuchsdienst

Veröffentlicht am 22. November 2023, 09:43 / ©Rotes Kreuz Kärnten

Aufgebaut wurde der Besuchsdienst von Brigitte Pekastnig, der dritten Rotkreuz-Vizepräsidentin und mittlerweile langjährigen Landesreferentin für Pflege und Betreuung. „Durch die zunehmende Vereinsamung und der immer größer werdenden Gruppe der älteren und alleinlebenden Personen, ist die Nachfrage nach den Angeboten des Besuchsdiensts stark gestiegen“, informiert Pekastnig und fährt fort, „das heißt, wir benötigen auch neue freiwillige Mitarbeiter in diesem Bereich.“ Die Voraussetzungen zur Mitarbeit seien unter anderem das vollendete 17. Lebensjahr, Unbescholtenheit, Freude am Umgang mit Menschen, Verlässlichkeit und Teamfähigkeit.

Kostenlose Ausbildung

Freiwillige erhalten eine kostenlose Besuchsdienstausbildung, laufende Fortbildungen im Team und Versicherungsschutz während der Tätigkeit. Die Freiwilligen im Besuchsdienst schenken ihren Klienten zwei Stunden Zeit pro Woche. „Die Mitarbeiter des Besuchsdienstes kommen nach Hause, ins Betreute Wohnen oder auch ins Pflegeheim. Das Wichtigste, was ein Freiwilliger in diesem Bereich mitbringen muss, ist etwas Zeit, wenn möglich in regelmäßigen Intervallen“, erklärt Rot-Kreuz-Präsident Martin Pirz. Neben dem aktiven Zuhören, können gemeinsame Aktivitäten wie Basteln, Handarbeiten, Spaziergehen oder Gedächtnisübungen Freude bringen. Zum Besuchsdienst gehören keine Pflegetätigkeiten oder Haushaltsführungstätigkeiten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2023 um 11:03 Uhr aktualisiert