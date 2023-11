Einbrecher kamen in der Morgendämmerung

Ein regelrechter Alptraum! In den frühen Morgenstunden brachen bisher unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Gemeindegebiet von Finkenstein ein. „Sie brachen mit einem unbekannten Gegenstand die Nebeneingangstüre auf“, schildern die Beamten. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und stahlen mehrere tausend Euro sowie eine goldene Armbanduhr aus einem Möbeltresor. „Der Schaden beläuft sich auf mehrere eintausend Euro“, so die Polizei. Sie ermitteln auf Hochtouren.