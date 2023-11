Kärnten heißt 34 neue Österreicher willkommen

Veröffentlicht am 22. November 2023, 14:11 / © LPD Kärnten/Bauer

Den Verleihungsbescheid erhielten die neuen Österreicher, die aus Bosnien, dem Irak, Slowenien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Deutschland, Uruguay, dem Sudan, Litauen, Chile, Ungarn, Syrien, der Türkei und der russischen Föderation stammen, von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) überreicht.

Gemeinsam durch schwere Zeiten

Bei seiner Ansprache drückte Kaiser seine Freude darüber aus, neue Kärntner und Österreicher begrüßen zu können. „Heute ist ein besonderer Tag für Sie. Sie werden viele Rechte haben, aber auch Pflichten. Ich bitte Sie daher, dass Sie sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen und für ihre Mitmenschen eintreten“, sagte Kaiser und betonte, dass gerade in herausfordernden Zeiten der Zusammenhalt in einer Gesellschaft wichtig sei. Die Gelöbnisformel verlas der Leiter der Unterabteilung für Wahlrecht, Staatsbürgerschaft und Aufenthaltswesen, Gernot Baier. Die Staatsbürgerschaftsverleihung endete mit dem Abspielen der Bundeshymne.

