Die bevorstehende Grippewelle stellt das Gesundheitssystem in Wien vor Herausforderungen, da der kostenlose Grippeimpfstoff knapp wird. Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) hat die Bestellungen für den Gratisimpfstoff gestoppt, was zu Engpässen führt. Nicht nur das städtische Impfzentrum in TownTown, sondern auch Pflegeeinrichtungen und Hausärzte sind betroffen. In vielen Praxen sind die Vorräte des kostenlosen Impfstoffs bereits erschöpft. Das Impfzentrum in TownTown hat bereits für Dezember keine Influenza-Impftermine mehr aufgrund des Mangels an Wirkstoffen.

Ärztekammer kritisiert Gesundheitsministerium

Das Gesundheitsministerium kooperierte erstmals mit der ÖGK, um das Influenza-Impfprogramm zu verwalten. Etwa eine Million Impfdosen wurden bestellt, aber das für Wien bestimmte Kontingent ist bereits erschöpft. Nicht nur Patienten leiden unter dieser Situation, sondern auch die Wiener Ärztekammer kritisiert das Vorgehen des Gesundheitsministeriums. Naghme Kamaleyan-Schmied, eine Vertreterin der Ärztekammer, kritisiert: „Wir müssen die Auswirkungen einer unzureichenden Planung ausbaden.“

Teurer Weg über Apotheke für Impfstoffzugang

Der Selbstbehalt für die Kassen-Impfung beträgt normalerweise sieben Euro. Personen ohne Zugang zum kostenlosen Impfstoff müssen auf den teureren Weg über die Apotheke ausweichen. Die Ärztekammer bemängelt auch das Fehlen ausreichender Informationen und ihre geringe Einbindung in das öffentliche Impfprogramm.

Alternative Zentren und Hotline für Grippeimpfung

Die ÖGK verweist auf ihre eigenen Zentren und eine Hotline zur Grippeimpfung. Sie betont, dass der Bestellstopp nicht bedeutet, dass der Impfstoff bereits vollständig verimpft wurde. Das Gesundheitsministerium erkennt Probleme bei der Abwicklung und verspricht, die Abläufe für kommende Impfsaisonen zu verbessern.