Streckenmaut: Das ändert sich künftig auf Österreichs Straßen

„Neben der Einführung der 1-Tages-Vignette gibt es auch bei der Streckenmaut einige Änderungen. Wir konnten jedoch durchwegs Lösungen im Sinne unserer Kunden finden, nicht zuletzt durch die neue Tarifgestaltung bei der Mehrfahrtenkarte“, bestätigt ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Mehrfahrtenkarte ersetzt ab 1. Dezember Streckenmaut-Jahreskarte

Ebenso erfolgt eine Umstellung im Bereich der Streckenmaut. Die bisherige Streckenmaut Jahreskarte wird durch die sogenannte Mehrfahrtenkarte ersetzt – in Anlehnung an die EU-Wegekostenrichtlinie. Hier gilt: neuer Name, gewohnter Leistungsinhalt, denn die Mehrfahrtenkarte kann auch über einen Zeitraum von 365 Tagen genutzt werden. Ebenso wichtig: Diese Mehrfahrtenkarte ist künftig bei Online-Kauf sofort gültig. Nicht mehr möglich ist eine Anrechnung der Jahres-Vignette auf den Preis einer Mehrfahrtenkarte. Die ASFINAG hat diese Regelung bis zuletzt angeboten.

Lösung im Sinne der Kunden gefunden

Bis dato erhielten Anrainer, Pendler und Präsenzdiener eine kostenlose Streckenmaut-Jahreskarte bei Anrechnung einer Jahres-Vignette. Auch hier wird eine Änderung in Anlehnung an die EU- Wegekostenrichtlinie notwendig. Künftig erhalten diese Kunden die Mehrfahrtenkarte für den Preis einer Einzelfahrt an der jeweiligen Hauptmautstelle (einmalige Kosten zwischen 6,50 EUR bis 13,50 EUR je nach Strecke). Es kommt also zu keiner Benachteiligung für Kunden.

So entwickeln sich die Preise: A 13: 66 Euro (bis dato: 114 Euro/74 Euro inklusive Anrechnung Jahres-Vignette)

S 16: 69 Euro (bis dato: 114 Euro/74 Euro inklusive Anrechnung Jahres-Vignette)

A 10: 81 Euro (bis dato: 120 Euro/80 Euro inklusive Anrechnung Jahres-Vignette)

A 9: 71,50 Euro (nur Gesamtstrecke) (bis dato: 114 Euro/74 Euro inklusive Anrechnung Jahres-Vignette)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2023 um 14:50 Uhr aktualisiert