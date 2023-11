Für das Klima: Klagenfurt und Spar gehen gemeinsame Wege

Am Dienstag wurde der Klimaschutzvertrag zwischen der Landeshauptstadt Klagenfurt und SPAR abgeschlossen.

Veröffentlicht am 22. November 2023, 15:34 / ©StadtKommunikation/Wajand

Ein solcher Partner wurde nun in der SPAR Österreichische Warenhandels-AG gefunden. „Wie gefestigt der Klimagedanke in Klagenfurt bereits ist, wird durch die Zusammenarbeit mit einem großen Handelsunternehmen erneut bewiesen. Durch diese Aktion rücken wir der Klimaneutralität erneut einen großen Schritt näher“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Erster Klimaschutzvertrag abgeschlossen

„Als Umweltreferent bin ich zutiefst überzeugt, dass wir die Klimaziele nur gemeinsam erreichen können. Die Beteiligung der Kommune und aller privaten Anbieter ist unerlässlich, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken“, sagt Klima- und Umweltschutzreferent Vizebürgermeister Alois Dolinar. „Das ist der erste Klimaschutzvertrag, den wir mit einem privatwirtschaftlichen Kooperationspartner abgeschlossen haben. Das Ziel ist, dass wir gemeinsam Projekte identifizieren und uns gegenseitig dabei unterstützen, damit Klagenfurt nicht nur lebenswert, sondern auch klimaneutral wird“, erklärt Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz.

Weitere Informationen: Im Rahmen des Klimaschutzübereinkommens sollen Maßnahmen und Projekte zur Erreichung der Klimaneutralität und zur Anpassung an den Klimawandel gemeinsam umgesetzt werden. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen E-Carsharing, Bike-Sharing, Logistik, Entsiegelung von befestigten Flächen, Begrünungsmaßnahmen, Errichtung von PV-Anlagen, Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung und Bewusstseinsbildung.

