75-Jähriger lenkt Auto auf Gehsteig: Jugendliche (17 & 18) verletzt

Am heutigen Mittwoch ereignete sich gegen 11.54 Uhr ein Vorfall in Deutschlandsberg, als ein 75-jähriger Fahrer eines Leichtkraftfahrzeugs auf der Lagergasse in Richtung des Stadtzentrums unterwegs war. Plötzlich erlitt der Fahrer einen medizinischen Notfall in der Nähe eines Schulzentrums, was dazu führte, dass er sein Fahrzeug auf den Gehsteig lenkte. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug mit zwei Fußgängerinnen und stieß anschließend gegen eine Straßenlaterne.

Fußgängerinnen ins Krankenhaus gebracht

Die 18-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurde aufgrund des Verdachts auf eine Beinverletzung ins Landeskrankenhaus Südsteiermark, Standort Wagna, gebracht. Die 17-jährige Fußgängerin, ebenfalls aus dem Bezirk Deutschlandsberg, erlitt leichte Verletzungen und wurde in die Kinderklinik des Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der 75-jährige Fahrer, der den medizinischen Notfall erlitt, wurde ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert, um dort behandelt zu werden. Die Freiwillige Feuerwehr Deutschlandsberg barg das Unfallfahrzeug von der Unfallstelle.