Ehrenzeichen für einen der Väter des Kärntner Baugipfels

Er hat federführend dazu beigetragen, dass gemeinschaftliche Projekte entwickelt, umgesetzt und evaluiert wurden, die nachhaltig zur Stabilisierung der Bauwirtschaft in Kärnten und der damit verbundenen Arbeitsplätze beigetragen haben. Im Anschluss an die heutige Ausgabe des Baugipfels verliehen die Landeshauptmann-Stellvertreter Gaby Schaunig und Martin Gruber sowie Landesrat Daniel Fellner an Anhell das Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Viel mehr als nur Fachwissen

„Horst Anhell hat nicht nur dazu beigetragen, dass der Kärntner Baugipfel zwischenzeitig zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution geworden ist, sondern hat darüber hinaus einen eigenen Indikator zur Beurteilung der konjunkturellen Frühindikatoren für die Bauwirtschaft entwickelt“, begründete Schaunig die Ehrung. Neben dem fachlichen Input und der fachlichen Kompetenz habe der persönliche Einsatz von Horst Anhell dazu beigetragen, dass ein vertrauensvolles Miteinander alle Akteure im Bausektor aufgebaut wurde.

