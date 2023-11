Wow: Kärntner Nachwuchs Glasbautechniker haben sich bestens geschlagen

Veröffentlicht am 22. November 2023, 16:21 / ©WKO/ Martin Schönbauer

Mit höchster Präzision und Sorgfalt gingen die Teilnehmenden beim diesjährigen Bundeslehrlingswettbewerb der Glasbautechniker in Graz an ihre Aufgaben heran und kämpften um den Bundestitel. Hervorragend schnitten dabei die beiden Kärntner Lehrlinge Simon Görtschacher vom Lehrbetrieb Nockglas GmbH aus Bad Kleinkirchheim und Sandro Dreier, beschäftigt bei der Glaserei Ch. Starzacher GmbH in Klagenfurt rund um Landeslehrlingswart Nikolaus ab. Görtschacher wurde Zweiter, Dreier belegte den dritten Platz.

Hohes Niveau

Neben dem theoretischen Wissen mussten die Kandidaten innerhalb von acht Stunden einen Weinhalter mit Bleiverglasung und UV-Klebetechnik anfertigen und eine CAD Zeichnung einer Duschtüre erstellen. Innungsmeister Christian Starzacher lobt den Nachwuchs: „Wir sind sehr stolz auf die Leistungen. Die Teilnahme am Bundeslehrlingswettbewerb ist mit viel Aufwand und Training verbunden. Beide haben sich professionell und mit viel Engagement vorbereitet. Das Niveau in Graz war sehr hoch und anspruchsvoll.“