Raus-Rein-Spiel, Tequila-Party: So heiß wird das „Forsthaus-Finale“

Veröffentlicht am 22. November 2023, 19:18

In einem spannenden Finale werden die Zuschauer Zeuge von emotionalen Abschieden und rasanten Challenges. Im „Raus-Rein-Spiel“ müssen Costina & Miss Jackson und das „Teenager werden Mütter“-Traumpaar Petra & Miguel im Münzwurf gegeneinander antreten. Beide Teams legen sich ins Zeug, aber am Ende gelingt es den Teenagern ihren Verbleib im Forsthaus zu sichern. Für Costina & Jackson endet das große Abenteuer „Forsthaus Rampensau“ kurz vor dem Ziel. Ihr Abgang wird noch mit einer Party zelebriert. Die drei Final-Paare lassen es gemeinsam mit den beiden noch einmal richtig krachen und leeren die Tequila-Flaschen. Besonders Satans Bratan und Jackson sind in Ekstase und tanzen freizügig. Gibt das ein böses Erwachen vor dem großen Finale?

20.000 Euro warten auf das Siegespaar

Wer steckt den Kater beim ersten Spiel am besten weg? Bei „Beef Ahoi“ müssen die drei Final-Teams Satans Bratan & Mio, Petra & Miguel und Bahati & Marzio eine Reihe von Aufgaben im Schlauchboot am Teich absolvieren. Wer schafft die Geschicklichkeitsaufagben am schnellsten und brilliert mit Wissen? Für ein Paar zerplatzt der Traum von 20.000 Euro kurz vor der Ziellinie.

Wer holt sich den Titel „Rampensau 2023“?

Im alles entscheidenden Finalspiel „Parallelslalom – Paarlaufen zum Heuhaufen“ matchen sich die zwei Paare Parcours auf der grünen Wiese, müssen dabei eine Mathe-Aufgabe lösen und anschließend den Schlüssel im Heuhaufen finden, der das Schloss zu 20.000 Euro öffnet. Wer sichert sich den Titel „Rampensau 2023“ – die Auflösung gibt’s am Donnerstag um 20.15 Uhr auf JOYN und bei ATV.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.11.2023 um 19:40 Uhr aktualisiert