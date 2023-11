Sonnige Aussichten: Vereinzelter Nebel mit milden Temperaturen

Während sich die meisten morgendlichen Nebel- und Hochnebelfelder im Laufe des Vormittags auflösen, könnte sich vor allem im östlichen Klagenfurter Becken der Nebel bis in den Nachmittag hinein beharrlich halten. In den frühen Morgenstunden bleibt es weitgehend leicht frostig, während die Temperaturen im Laufe des Tages voraussichtlich zwischen 4 und 9 Grad Celsius erreichen werden. Die mildesten Bedingungen werden in sonnigen Hanglagen erwartet, so die Meteorologen der Geosphere Austria.