Sonne sorgt für klare Sicht, während sich Nebelfelder auflösen

In den alpinen und südlichen Regionen Österreichs haben sich örtlich Nebelfelder gebildet, die jedoch im Verlauf des Tages rasch verschwinden werden. Die Wetteraussichten zeigen eine weiträumige Sonneneinstrahlung, zeitweise auch von einem wolkenlosen Himmel. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, wobei im Donauraum und der Ostregion auch lebhafte Windböen aus westlicher Richtung auftreten können. Die Frühtemperaturen in Österreich bewegen sich zwischen minus 6 und plus 1 Grad Celsius, insbesondere in den inneralpinen Gebieten können sie noch niedriger liegen. Tagsüber steigen die Temperaturen auf Werte zwischen 4 und 11 Grad Celsius, so die Meteorologen der Geosphere Austria.