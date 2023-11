Hot and spicy: Beste Chilisauce der Welt kommt aus Klagenfurt

Und das jedes Mal mit einem anderen Produkt aus seiner Klagenfurter Chilisaucen Manufaktur. 1011 scharfe Saucen aus mehr als 40 Ländern wurden bei den Scovie Awards eingereicht und „TOM’S HOT SAUCE – Evergreen“ in der Kategorie „Hot Sauce – Verde“ von der Jury auf Platz 1 gewählt.

Mexican Flair direkt in deiner Küche

Das Geheimnis der neuen besten Chilisauce der Welt ist die elegante Schärfe mit leicht mexikanischem Touch. Die Zutaten der Sauce: Tomatillos, grüne Chilis, Zwiebel, Paprika, Knoblauch, Zitronen- und Limettensaft sowie ein fruchtiger Essig und fünf weitere geheime Gewürze. Die Chilis kommen übrigens aus Kärnten – die „Gärtnerei Blumen Steiner“ aus Bleiburg baut exklusiv für den Chilisaucen-Weltmeister mehr als 2500 Pflanzen in insgesamt neun Gewächshäusern an. Das Sortiment des österreichischen Chilisaucen-Weltmeisters umfasst inzwischen neun unterschiedliche Saucen sowie diverse scharfe Snacks oder auch „TOM’S HOT BOWL“, einen scharfen Cocktail“. Zwei neue Saucen haben es bei den Scovie Awards 2024 auf Anhieb in drei unterschiedlichen Kategorien jeweils auf Platz 3 geschafft.

Bei SPAR erhältlich

Und zwar die „BRENNSTOFF Currylicious – Spicy Curry Sauce“ in den beiden Barbecue-Saucen-Kategorien „World Beat“ sowie „Fruit Based-Mild/Medium“ und die „CHOW WOW! – Hot Sauce“ in der Kategorie „Hot Sauce – World Beat-Mild/Medium“. Letztere ist eine Zusammenarbeit mit dem aus dem Burgenland stammenden und in Graz lebenden Foodblogger Gerhard Dragschitz alias „Motion Cooking“. Die Saucen und Drinks von „TOM’S HOT STUFF“ haben in den vergangenen Jahren insgesamt 26 Awards in aller Welt abgeräumt. Der Chilisaucen-Weltmeister produziert auch exklusiv für EUROSPAR, INTERSPAR sowie für SPAR-Gourmet seit 2020 die Sauce „Brennstoff No. 91“ und seit 2022 die „Brennstoff No. 95“, eine mittelscharfe Sauce mit mediterranen Kräutern, die perfekt zu Pizza passt. Neu im Sortiment bei EUROSPAR, INTERSPAR sowie für SPAR-Gourmet sind die beiden neuen Brennstoff Grillsaucen „BRENNSTOFF Holy Smoke – Spicy BBQ Sauce“ und „BRENNSTOFF Currylicious – Spicy Curry“, die bei den Scovie Awards 2024 nun den dritten Platz belegte.(APA/red.)