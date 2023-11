Villach hat sein Christkind gefunden

Veröffentlicht am 23. November 2023, 10:19 / ©Villacher Bauernadvent / Oskar Höher

Am gestrigen Mittwoch war viel los im Parkcafè Villach. Immerhin wurden das Christkind und dessen Engel für den Villacher Bauernadvent gesucht – und auch gefunden! Die neunjährige Angelina Kanzian ist das diesjährige Christkind des Villacher Bauernadvents. Begleitet wird sie von den beiden Hauptengel Dilara Cioffi und Helena Kribitsch sowie den Engeln Milena Kastner, Isabella Pinter, Mia Hubinger, Laura Giefer, Clara Pöcher, Leni Steiner und Saskia Müller.

Aus 19 Bewerbern ausgewählt

„Insgesamt haben sich 19 Kinder für die ‚Suche nach dem Christkind‘ beworben und alle waren mit vollem Engagement und viel Freude bei der Sache“, freuen sich Adventbauer Martin Zankl und Großbauer Kurt Maschke von der Bauerngman Villach sowie Gerhard Brüggler, Organisator des Bauernadvents. Für die Jury sei es keine einfache Aufgabe gewesen, unter all den strahlenden Gesichtern eine Auswahl zu treffen.

In der Jury saßen: Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ)

Peter Kleinrath (Regionalmedien Kärnten)

Sabine Huber (Regionalmedien Kärnten)

Sara Theußl (Volksbank Kärnten)

Katrin Maschke (Großbäuerin, Bauerngman Villach)

Martin Mayerhofer (Kindlvater, Bauerngman Villach)

©Villacher Bauernadvent / Oskar Höher | Am Foto: Die Jury mit Christkind Angelina Kanzian und den Hauptengel Dilara Cioffi und Helena Kribitsch. ©Villacher Bauernadvent / Oskar Höher | Am Foto: Organisator Gerhard Brüggler und Adventbauer Martin Zankl mit Christkind Angelina Kanzian und den Hauptengel Dilara Cioffi und Helena Kribitsch.

Festlicher Umzug am 17. Dezember

Das Christkind Angelina wird gemeinsam mit der Engelsschar am 17. Dezember 2023, um 17 Uhr, mit den Schiffen der Wasserrettung und der Feuerwehr Villach bei den Drauterrassen vorm voco Hotel ankommen und das Friedenslicht überbringen. Dieses wird in gewohnter Manier in Feuerschalen entzündet und kann von jedem Zuschauer mit nach Hause genommen werden. Der festliche Umzug zieht anschließend von den Drauterrassen über den Hauptplatz bis zum Rathausplatz.