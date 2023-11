Kein Tabuthema: Kärntner zeigen Wege aus der Gewalt an Frauen

„Gewalt ist kein Tabuthema, es ist ein gesellschaftliches Problem. Unter Gewalt sind dabei nicht nur körperliche Übergriffe zu verstehen, Gewalt kann auf vielen Ebenen stattfinden, etwa auch auf psychischer oder ökonomischer Ebene. Es gibt Wege aus der Gewalt, es gibt Anlaufstellen, die kostenlos und anonym, schnell und unkompliziert helfen“, appelliert Frauen-Landesrätin Sara Schaar anlässlich der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, die am 25. November beginnen.

Gemeinsam gegen Gewalt

Aus diesem Grund initiierte heuer das Referat für Frauen und Gleichstellung in Kooperation mit dem Kärntner Gemeindebund, allen Kärntner Gemeinden und allen Frauenberatungsstellen Kärntens die Infokampagne „Gemeinsam gegen Gewalt“. Gewaltschutzfolder und Infomaterial sowie Infosticker wurden zur Verfügung gestellt. Neu ist, dass auch auf Beratungsstellen und Notfallnummern für Männer, die aus destruktiven Männlichkeitsnormen aussteigen möchten, hingewiesen wird. „Gemeinsam als Gesellschaft können wir dafür sorgen, dass Gewalt an Frauen und Kindern zurückgeht, Betroffenen geholfen wird und Zivilcourage mit dem richtigen Einschreiten zu Gewaltprävention beiträgt“, so Schaar.

Stereotypen sollen gebrochen werden

„Eine der Hauptursachen für Partnergewalt und das Verbleiben in einer Gewaltbeziehung ist Abhängigkeit. Wir müssen umdenken. Männer und Frauen sind gleichwertig, dass muss sich auch bei der Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und gleichen Löhnen für gleichwertige Arbeit widerspiegeln“, sagt Schaar. Landesfrauenbeauftragte Martina Gabriel pflichtet bei: „Sensibilisierung ist ein wichtiger Schlüsselfaktor. Deshalb fördern wir Projekte zu Gewaltprävention und finanzieller Unabhängigkeit und setzen das ganze Jahr Maßnahmen, um stereotype Rollenbilder aufzulösen und Frauen in einem unabhängigen, selbstbestimmen Leben zu stärken.“ Das Referat für Frauen und Gleichstellung beteiligt sich am 30. November 2023 beim Protestmarsch gegen Gewalt an Frauen und Mädchen mit dem Aktionistischen Manifest.

„Orange The World“

Die Kärntner Landesregierung schließt sich heuer bereits zum sechsten Mal der weltweiten UN-Women-Kampagne „Orange The World“ an. Überall auf der Welt erstrahlen Gebäude in orangem Licht, um ein deutliches Zeichen gegen Gewalt zu setzen, so auch das Regierungsgebäude in Klagenfurt. Schaar ruft auf: „Hilfe ist immer möglich! Nehmen Sie diese in Anspruch, Sie haben als Opfer ein Recht auf Schutz und Hilfe. Sollten Sie Gewalt beobachten oder vermuten, versuchen Sie die Situation einzuschätzen und leisten Sie Hilfe oder rufen Sie die Polizei.“