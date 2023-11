Millionen-Projekt in Wolfsberg: Ländliche Wege werden ausgebaut

Ohne intakte Straßen und Wege im ländlichen Raum könnten viele Kärntner nicht zur Arbeit, Schule oder zum Einkaufen fahren. Auch wäre die Versorgung der Bevölkerung mit Wirtschaftsgütern aller Art oder die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen nicht möglich. „Daher ist es umso wichtiger, das ländliche Wegenetz in Kärnten zu erhalten und weiter auszubauen“, betont der zuständige Referent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.

Für mehr Mobilität

Im Bezirk Wolfsberg werden nun zwei große Wegprojekte aus dem Agrarreferat des Landes finanziert, die vor Kurzem gestartet sind. Einmal in der Gemeinde Preitenegg und einmal direkt in der Stadtgemeinde Wolfsberg. „In beiden Fällen werden die bestehenden Weganlagen in mehreren Etappen ausgebaut und auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Für diese mehrjährigen Projekte nehmen wir insgesamt rund 1,25 Millionen Euro in die Hand, um damit die weitere Bewirtschaftung der umliegenden Gebiete sowie die grundsätzliche Mobilität am Land sicherzustellen“, sagt Agrarreferent Gruber.

Bauen, sanieren, asphaltieren

In Preitenegg geht es um den Schneiderbauerweg, der bei der Oberauerlinger Straße über ein steiles, teilweise nasses Gelände Richtung Westen verläuft. Ein rund ein Kilometer langer Abschnitt wird ausgebaut, saniert und asphaltiert. Teilweise muss die Fahrbahn verbreitert werden, um Gefahrenstellen zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Der Weg erschließt mehrere Hofstellen und Häuser sowie fast 100 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und Wald. Die Kosten für belaufen sich auf 660.000 Euro, wobei Gemeinde und Wegnutzer sich an den Kosten beteiligen.