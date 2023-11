Erfolgssträhne soll weitergehen: KAC empfängt Pustertal

In Klagenfurt

Veröffentlicht am 23. November 2023, 14:21 / ©EC-KAC/Kuess

In neun der letzten zehn Spiele haben die Klagenfurter punkten können – man kann ihnen eine gute Form also kaum absprechen. Die jüngsten drei Partien gingen sogar jeweils klar für die Klagenfurter aus. Auf ein 4:2 im prestigeträchtigen Kärnten-Derby folgten phänomenale Vorstellungen gegen Fehérvár (7:1)) und Salzburg (8:1). Dadurch hat man sich auf den vierten Tabellenplatz vorgeschoben.

Auf Sensationsstart folgte „Absturz“ beim HC Pustertal

Der Gegner am Freitag, der HC Pustertal, kommt als derzeit Tabellensechster in die Kärntner Landeshauptstadt. Sie liegen aktuell fünf Zähler hinter dem KAC. Während die Südtiroler ihre ersten sechs Spiele allesamt gewinnen konnten, folgte danach der „Absturz“. Von den letzten 14 Partien konnten nur noch vier gewonnen werden. In den letzten fünf Auswärtspartien konnte man zudem nur einen einzigen Punkt machen. Seit der Länderspielpause hat man einen Sieg (gegen den VSV) und eine Niederlage (gegen Linz) verbuchen können.