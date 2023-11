Schäden nach Brand: Abriss der Rösselmühle nun gestoppt

Veröffentlicht am 23. November 2023, 15:22 / ©RöMü Gmbh/ Leinich

Seit Mitte September haben am Areal Rösselmühle an der Postgarage im Grazer Gries Abbruch- und Aufräumarbeiten stattgefunden. Die Firma Zöchling aus Niederösterreich trug die durch den Brand im April 2023 beschädigten Gebäude ab und stellte die sachgerechte Entsorgung des Bauschutts sicher. Im Zuge der Arbeiten wurden nun an weiteren Gebäuden zusätzliche durch den Brand verursachte Beschädigungen entdeckt.

Weitere Schritte werden geprüft

„Vor allem der Nordturm der Rösselmühle ist in Mitleidenschaft gezogen. Wir haben die Arbeiten deshalb gestoppt und holen aktuell Gutachten ein, um die weitere Vorgehensweise entscheiden zu können“, erklärt Birgit Leinich, Geschäftsführerin der RöMü GmbH. Zu den Schäden an der Rösselmühle im Grazer Gries kam es durch den Brand am 1. April 2023. Brandstifter hatten das Feuer gelegt und damit Teile des Areals zerstört – 5 Minuten berichtete. Die benachbarte, denkmalgeschützte Postgarage sowie das Kleinwasserkraftwerk waren von den Schäden nicht betroffen.

Lebensraum Rösselmühle geplant

Die RöMü GmbH verfolgt das Ziel, das Areal als gemischten Lebensraum zu entwickeln. Die Gestaltung soll ökologisch, bedarfsorientiert, barrierefrei, kreislaufgerecht, klimapositiv und partizipativ erfolgen. Die Eigentümer sind bestrebt, das Areal der Rösselmühle gemeinsam mit der angrenzenden Postgarage aktiv lebendig, wirtschaftlich gesund und im Einklang mit der Bevölkerung, der Stadt Graz und dem Bezirk Gries zu entwickeln.