Hungrig auf den Sieg: Villacher „Adler“ wollen Geschichte schreiben

Bei den „Adlern“ kehren Alexander Rauchenwald, Andrew Desjardins und John Hughes nach überstandener Krankheit wieder ins Line-up zurück. Fehlen wird hingegen weiterhin Layne Viveiros, der an einer Unterkörperverletzung laboriert.

Drei Punkte sind das Ziel

Nach einem gelungenen ersten Saison-Drittel mit dem zwischenzeitlichen dritten Tabellenrang, sind die Blau-Weißen zuletzt etwas aus dem Tritt gekommen. Die Bilanz nach der Nationalteam-Pause: Zwei Spiele, zwei Niederlagen, ein einziger Punkt. Doch die beiden verlorenen Auswärtsspiele sind längst analysiert und abgehakt: „Wir hatten zuletzt viele Ups and Downs in unserem Spiel, waren nicht konstant genug“, so EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Rob Daum. Schon im Heimspiel gegen die Vienna Capitals wollen die „Adler“ wieder zurück auf die Siegerstraße. „Es gilt, wieder viel Energie und Leidenschaft auf das Eis zu bringen, als kompakte Einheit zu agieren. Wenn wir unseren Gameplan entsprechend diszipliniert umsetzen, dann werden wir wieder drei Punkte holen.”

Bereit Geschichte zu schreiben

Zudem könnte Hughes schon morgen als erster Crack in der Geschichte der Liga die fast Schallmauer von 1.000 Punkten durchbrechen. Noch liegt der geniale VSV- Spielmacher bei exakt 997 Scorerpunkten. „Ich werde seit Tagen immer wieder darauf angesprochen. Natürlich ist das eine unglaubliche Zahl, aber auch nicht mehr. Mal sehen, schön wär’s schon, die 1000-Punkte Marke in der eigenen Halle vor den VSV-Fans zu knacken. Ich mache mir da aber keinen Druck. Wichtig ist, dass wir gewinnen. Ich werde jedenfalls alles geben“, erklärt Hughes motiviert.