Neuer Reisepass fix: Ab Dezember kann er beantragt werden

„Innenminister Gerhard Karner und der Generaldirektor der österreichischen Staatsdruckerei, Helmut Lackner, stellen am 24. November 2023 die neue Generation des Österreichischen Reisepasses vor“, heißt es in der Aussendung des Bundesministeriums für Inneres.

Viele Fragen offen

Viele Fragen zum neuen Pass sind noch offen: Wie wird er aussehen? Was ändert sich? Bleibt der Pass dunkelrot? Fix ist auf jeden Fall schon: Der neue Reisepass kann ab Dezember 2023 beantragt werden. Alle weiteren Infos werden am morgigen Freitag bekanntgegeben. Wir halten euch am laufenden!