WAC-Heimspiel: Junger Musiker heizt mit Halbzeitshow richtig ein

Veröffentlicht am 23. November 2023, 16:57 / ©Wolfsberger AC

Am Sonntag, 26. November 2023 um 14.30 Uhr, steht für den Wolfsberger AC gegen den FK Austria Wien das letzte Heimspiel des Jahres am Programm. Alle Zuseher in der Lavanttal Arena dürfen sich nicht nur auf ein spannendes Spiel sondern obendrein auf einen Stargast freuen.

Songs und Autogramme

In der Halbzeitpause wird der junge, aufstrebende österreichische Musiker Chris Steger zwei seiner Hits performen. Zusätzlich wird der begeisterte Hobby-Fußballer vor Spielbeginn den Ehrenankick durchführen. Außerdem gibt es zwischen 13.30 bis 14 Uhr auf der Osttribüne für alle Fans von Chris Steger die Möglichkeit auf Fotos und Autogramme.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.11.2023 um 17:25 Uhr aktualisiert