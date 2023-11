„Verschollen“: Kamera macht Foto von seltenem Tier

Diese Wildkatze ist in Hermagor in die Fotofalle getappt.

Diese Wildkatze ist in Hermagor in die Fotofalle getappt.

Generell gibt es in Kärnten mehrere Nachweise, dass sich die Wildkatze ihren Lebensraum zurückerobert, wie die Bundesforste berichten. Erst kürzlich hat sie sich eben im Bundesforste-Revier von Hermagor zeigen lassen, wo sie sich scheinbar eine neue Heimat gefunden hat.

Perfektes Ambiente in Hermagor

In den Bundesforste-Wäldern um Hermagor findet die Europäische Wildkatze (Felis silvestris), welche hohe Ansprüche an ihren Lebensraum stellt, äußerst gute Bedingungen vor: Die Wälder werden naturnah bewirtschaftet, es gibt ausreichend Totholz als Versteckmöglichkeit und generell wird ein großes Augenmerk auf einen bunten und artenreichen Mischwald gelegt, in dem seltene Arten – wie auch die scheue Wildkatze – einen passenden Lebensraum finden.

Gleich zwei Exemplare in Fotofalle getappt

Doch war es nicht nur eine Wildkatze, die im Bundesfoste-Gebiet nahe des Pressegger Sees in die Falle ging. Nein, gleich zwei Exemplare tappten in die Fotofalle. In den strukturreichen, weitläufigen Wäldern ist ausreichend Platz für den nötigen Lebensraum der typischen Einzelgänger. „Die Bilder sind der beste Beweis dafür, dass naturnahe und nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und die Förderung der Biodiversität und des Artenschutzes Hand in Hand gehen“, zeigt sich Antje Güttler, österreichische Bundesforste (ÖBf)-Betriebsleiterin Kärnten-Lungau über die Rückkehr der Wildkatze erfreut.

©ÖBf/W. Simlinger | Wildkatzen sind… ©ÖBf/W. Simlinger | …typische Einzelgänger. ©ÖBf/C. Panzer | Das typische Revier einer Wildkatze.

Aktueller Status der Wildkatze soll erhoben werden

Im Projekt „Wald-Wildkatze-Wiederkehr“ arbeitet „Felis – Verein zur Förderung der Europäischen Wildkatze in Österreich“ daran, den aktuellen Status der Wildkatze in Österreich zu erheben. Darunter fällt sowohl die Verbreitung als auch die Einschätzung ihrer aktuellen Situation, die mit Hilfe von Wildkameras und mit Baldrian besprühten Lockstöcken auf Waldflächen im Untersuchungsgebiet erhoben werden. „Seit Frühjahr 2023 sind im Forstrevier Hermagor Wildkameras platziert. Bereits bei der ersten Kontrolle waren zwei Aufnahmen von Wildkatzen dabei“, freut sich der Wildkatzenexperte Peter Gerngross, der gemeinsam mit Leopold Slotta-Bachmayr das Projekt verantwortet und seit vielen Jahren eng mit den Bundesforsten kooperiert.

So kannst du eine Wildkatzen-Sichtung melden

Will man sich nun über die Wildkatze informieren oder gar eine Sichtung melden, kann man das auf den Websites „Wildkatze in Österreich“ und des „Naturschutzbundes“. Allgemein kann man Sichtungen aber auch direkt per Mail an Peter Gerngross senden ([email protected]).