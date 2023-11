Neuer Rektor der TU-Graz feierlich angelobt

Veröffentlicht am 23. November 2023, 17:48 / ©Lunghammer – TU Graz

In Anwesenheit zahlreicher hochrangiger Gäste aus Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, darunter Bundesminister Martin Polaschek und Landeshauptmann Christopher Drexler, skizzierte Horst Bischof in seiner Inaugurationsrede Ziele und Schwerpunkte seines Rektorates.

Solides Fundament

An den Beginn seiner Ausführungen stellte der neue Rektor Dank und Anerkennung für seinen Vorgänger Harald Kainz, mit dem er zwölf Jahre als Vizerektor für Forschung zusammenarbeitete. „Wie es sich für einen Bauingenieur gehört, hinterlässt Harald Kainz die TU Graz mit einem soliden Fundament. Er hat das erste Stockwerk des Hauses errichtet und es mit Leben erfüllt. Dafür gebührt ihm der Dank der gesamten TU Graz.“

TU Graz unter Top 5 Europas bringen

Auf Basis der Errungenschaften seines Vorgängers sieht Horst Bischof die TU Graz für die kommenden Aufgaben gut gerüstet. Mit den fünf Fields of Expertise bzw. den sechs Research Centers der TU Graz unter die Top 5 in Europa zu kommen, setzt Bischof als Ziel. So werde die TU Graz ein Magnet für die besten Köpfe und die größten Talente. „Als TU Graz müssen wir den Entwicklungen immer einen Schritt voraus sein. Wir gestalten Zukunft“, unterstrich der neue Rektor.