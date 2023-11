„Aufgrund verheerenden Brandes“: Florianis müssen Adventfeier absagen

In Kreuth

„Aufgrund des verheerenden Brandes im September beim Rüsthaus sind wir gezwungen die traditionelle Adventfeier abzusagen“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Kreuth heute auf Facebook. Auch an den sonstigen Adventsonntagen wird die Glühweinhütte nicht öffnen können, geben die Florianis bekannt.

Friedenslicht wird „wie gewöhnlich“ geholt

Wie gewohnt möchte man allerdings mit dem Friedenslicht verfahren. Dieses soll am 24. Dezember um 9 Uhr in die Gemeinde geholt werden, eine Übergabe beim Rüsthaus sei aber nicht möglich. Daher wird die Laterne unter das Bushäuschen und in die katholische Kirche gestellt.

Wiederherstellung in vollem Gange

Währenddessen ist die Wiederherstellung des Mehrzweckhauses voll im Gange. Sowohl Gebäude, als auch Parkplätze und Zufahrt sind gesperrt und gelten als Baustellengebiet. „Der Zutritt ist, bis auf den Einsatzfall, strengstens verboten“, so die Florianis. Dennoch möchte man beruhigen, dass man im Ernstfall in voller Stärke zur Verfügung stehe. Auch bei der Sirene gibt es Entwarnung: Diese solle „in der nächsten Zeit wieder installiert werden und für eine ordnungsgemäße Alarmierung und Warnung sorgen“.