Sonne in der Früh, Schnee am Abend: So wird das Wetter in Kärnten

Abseits regionaler Nebelfelder, wie etwa im Klagenfurter Becken, wird am Freitag noch länger die Sonne in Kärnten scheinen. Spätestens am späten Nachmittag werden jedoch von Nordwesten her vermehrt Wolken aufziehen und vereinzelt auch der ein oder andere schwache, lokale Schauer.

Schneefallgrenze sinkt auf unter 1.000 Meter

„Dabei sinkt die Schneefallgrenze zum Abend auf unter 1.000 Meter ab“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Vor allem in den nördlichen Föhntälern können dann auch kräftige Böen durchgreifen. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu neun Grad. Wo genau es schneien könnte, erfahrt ihr hier.