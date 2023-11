„25 Plätze bleiben heuer leer“: Lindwurm wird wieder orange

Vom 24. November bis einschließlich 7. Dezember wird der Lindwurm abends bzw. nachts in orange erstrahlen – als sichtbares Statement gegen Gewalt an Frauen. „Gewalt gegen Frauen, verbal, physisch und in den eigenen vier Wänden resultiert heuer erschreckenderweise wieder darin, dass 25 Stühle zu Weihnachten leer bleiben“, ist Klagenfurts Frauenreferentin Constanze Mochar erschüttert.

„Dieser Platz bleibt leer“

„Gewalt gegen Frauen, egal ob in der Sprache oder in Taten, darf nicht länger ignoriert oder als Ausrutscher oder Kavaliersdelikt angesehen werden“, meint Mochar weiter. Der internationale Gedenktag für alle Frauen und Mädchen, die Opfer von Gewalt wurden, ist der 25. November. Am 30. November findet in der Landeshauptstadt dann auch ein „Femizide-Gedenktag“ und ein Gedenkmarsch durch die Innenstadt statt. Im Landhauspark wird von 10 bis 16 Uhr eine Installation („dieser Platz bleibt leer“) auf die Femizide in Österreich hinweisen.

„Für Frauen ist es zu Hause am gefährlichsten“

Der Gedenkmarsch beginnt dann am 30. November um 15 Uhr beim Stadttheater. Um 18.30 Uhr wird im Musilhaus das Buch „Das Baby ist nicht das verdammte Problem. Ein Handbuch für die glückliche Mutter“ von Ana Wetherall-Grujic vorgestellt. „Für Frauen ist es zu Hause am gefährlichsten. Das müssen wir gemeinsam mit den vielen friedlichen Männern ändern. Daran arbeiten wir. Alte Geschlechtsrollenbilder und das gesellschaftliche Umfeld sind der Nährboden für Gewalt an Frauen“, weiß Klagenfurts Frauenbeauftrage Astrid Malle abschließend.