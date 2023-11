Regen & Schnee ziehen am Freitag über die Steiermark

In der nördlichen Obersteiermark startet man mit Regen in den Tag, zudem ist es dicht bewölkt. „Mit lebhaftem bis stürmischem Nordwestwind sinkt die Schneefallgrenze hier bis zum Abend in die meisten Täler ab“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Gegen Mittag ziehen die Regen- und Schneeregenschauer auch in Richtung Süden, am Vormittag wird es hier noch sonnig. „Die Temperatur steigt bis zum Nachmittag je nach Sonnenschein auf 4 bis 10 Grad.“