Schnee auf bis zu 500 Meter: Freitag wird winterlich in Österreich

Am Freitag zieht eine Kaltfront von Norden her durch und bringt Regen und Schnee nach Österreich. „Die Schneefallgrenze beginnt von Norden her bis zum Abend auf 500 bis 800 Meter zu sinken, im Süden liegt sie teils noch über 1000 Meter. Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich im Tagesverlauf in die Nordstaulagen zwischen Vorarlberg und dem Mostviertel. Im Flachland sowie alpensüdseitig sind nachmittags vor allem ein paar Regen-, Schneeregen oder Graupelschauer dabei“, führen die Meteorologen der GeoSphere Austria genauer aus.

Sonne lässt sich nur manchmal blicken

Abseits der Staulagen wird sich die Sonne blicken lassen. Im Norden weht ein zeitweise lebhafter bis stürmischer Wind, im Süden fällt er schwächer aus. In der Früh wird es noch maximal 4 bis 8 Grad haben. Die Tageshöchstwerte bewegen sich bei 6 bis 10 Grad.