Cyberkriminelle führten Villacher Pensionisten hinters Licht

Veröffentlicht am 24. November 2023, 05:46 / ©nelen.ru-stock.adobe.com

In einer SMS wurde einem 75-jährigen Villacher am Donnerstag mitgeteilt, dass die Registrierung seiner Bank App abgelaufen wäre. Mit einem Klick auf den mitgesendeten Link könne er diese verlängern – was der Pensionist auch tat. „Er öffnete den Link und gab die Zugangsdaten zu seinem Online-Konto an“, heißt es seitens der Polizei. Auch ein TAN sei ihm geschickt worden, den er bestätigte.

Schaden von mehreren tausend Euro

Der Mann wurde allerdings sofort misstrauisch und rief daraufhin die Hotline seiner Bank an. „Diese teilte ihm mit, dass insgesamt vier Überweisungen auf ein spanisches Konto durchgeführt wurden“, so die Beamten. Ihm entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.