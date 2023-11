Falscher Sohn zockte Kärntner Pensionisten ab

Veröffentlicht am 24. November 2023, 05:57 / ©Pexels / Eren Li

Der 83-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau erhielt am Donnerstag eine SMS von einer unbekannten Nummer. In dieser gab sich ein bislang unbekannter Täter als sein Sohn aus. Er habe eine neue Handynummer und benötige Geld. Der gutgläubige Pensionist tätigte daraufhin zwei Überweisungen auf ein unbekanntes Konto. „Aufgrund der Blitz-Überweisungen konnte das Geld nicht mehr zurückgeholt werden“, heißt es seitens der Polizei. Ihm entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.