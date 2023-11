Fordernder Einsatz: Leerstehendes Gebäude in Arnoldstein brannte

Veröffentlicht am 24. November 2023, 06:12 / ©FF Arnoldstein

Um 21.17 Uhr heulten die Sirenen über Arnoldstein: Die Freiwilligen Feuerwehren Arnoldstein, Thörl-Maglern und Seltschach-Agoritschach sowie die Betriebsfeuerwehr Euro Nova wurden zum Einsatz alarmiert. „In einem leerstehenden Gebäude kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem intensiven und ausgedehntem Zimmerbrand“, heißt es seitens der Einsatzkräfte.

Fordernder Einsatz

Aufgrund der alten Möbel und der Bauweise des Gebäudes sei die Brandlast dementsprechend hoch gewesen und so mussten mehrere Atemschutztrupps in das Gebäude vordringen und die Brandbekämpfung vornehmen. Ein Übergreifen der Flammen ins Obergeschoss wurde durch einen gezielten Außenangriff verhindert. Nach einem rund vierstündigen Einsatz konnte endgültig „Brand aus“ gegeben werden. Brandermittler der Polizei werden sich in weiterer Folge der Brandursache annehmen.