„Achtung Rutschgefahr“: Hier wird es heute besonders eisig

Am gestrigen Donnerstag regierte Sonnenschein in der Steiermark, der – trotz der kalten Temperaturen – zumindest ein bisschen Wärme versprach. Für das Wochenende hingegen gibt es seitens der Wetterdienste frostige Prognosen. Bis zu einen halben Meter Neuschnee dürfte es in der Steiermark vor allem in höheren Lagen in den kommenden Tagen geben. „Vom Ennstal bis ins Mariazeller Land wird es wohl bis ins Tal hinunter schneien“, erklärte ein Meteorologe der „GeoSphere Austria“ im Gespräch mit 5 Minuten. Er prognostizierte einen „deutlichen Neuschneezuwachs“ in diesen Regionen. Im Laufe des Freitags soll die Schneefallgrenze immer weiter absinken. Bereits zu Mittag soll sie unter 1.000 Metern liegen, am Abend dann werden auch die Täler im Norden des Landes weiß. Dort werden zwar nur geringere Neuschneemengen erwartet, „es wird aber sicher auch in einigen tiefen Tallagen Neuschnee geben“, so der Experte.

Glatteisgefahr: Oberes Murtal, Mürztal, Grazer Bergland

Auch vor Glatteis wird nun gewarnt. Es besteht Rutschgefahr auf steirischen Straßen, weshalb zur Vorsicht aufgerufen wird. Welche Regionen dabei besonders betroffen sind? „Ein bisschen Regen schwappt von den Tauern über, zeitgleich ist es hier bodennah leicht frostig, darüber mit dem Wind aber milder, perfekte Sache für Glatteis oder rutschige Abschnitte an exponierten Gehwegen oder Straßenkuppen, Brücken. Etwa derzeit leicht frostig in Kapfenberg, in Bruck an der Mur, Murau, Zeltweg“, so warnt der Meteorologe Sigi Fink auf Facebook.