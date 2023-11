Sensation! Robin Schulz kommt 2024 nach Kärnten

In den letzten Jahren hat Robin Schulz über 800 Gold-, Platin- und Diamantauszeichnungen in über 30 Ländern eingesammelt. Er zählt damit zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Nun holt die Veranstaltungsagentur Semtainment den DJ und Produzenten mit seinem ganz speziellen Mix aus House, Electro und Pop auf die Schlosswiese in Moosburg! Am 21. Juli 2024 wird er dort die Bühne zum Beben bringen, erklärt man am Freitagmorgen auf Antenne Kärnten. Der Ticketverkauf startet heute um 10 Uhr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2023 um 08:13 Uhr aktualisiert