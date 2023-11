Jetzt fix: Das ändert sich beim neuen Reisepass

Innenminister Gerhard Karner und der Generaldirektor der österreichischen Staatsdruckerei, Helmut Lackner, stellten am Freitagvormittag, den 24. November 2023 die neue Generation des Österreichischen Reisepasses vor, der ab Dezember 2023 beantragt werden kann.

Modern, zeitgemäß, bürgernah und extrem sicher

Knapp 90 Prozent der Österreicher haben einen Reisepass. 750.000 Stück werden jährlich gedruckt. Es gilt als wichtiges Identitätsdokument der Menschheit. Der neue Reisepass gilt als modern, zeitgemäß, bürgernah und extrem sicher. „Die Neuerungen des neuen Reisepasses machen ihn zu einem der sichersten Dokumente weltweit“, so Innenminister Gerhard Karner. Die Sicherheit war eines der zentralen Elemente für die Überarbeitung. Es gibt mittlerweile über 1.000 Stellen, wo ein Reisepass beantragt werden kann, davon 800 in Gemeinden. Eine absolute Neuerung, die den Reisepass noch näher an die Bürger bringt: Direkt am Deckel gibt es eine Schrift für Menschen mit eingeschränktem Seevermögen. Als vierten Punkt kommt die Modernität und Attraktivität is Spiel. Der Pass besteht künftig aus optisch schön und ansprechendem Material. Wichtig: „Für den Bürger ändert sich bei der Beantragung, den Kosten und der Zustellung nichts. Der Pass ist viel sicherer und moderner geworden“, erklärt Karner abschließend.

Österreichische Stilelemente verankert

Gestartet wurde 2020. Drei Jahre wurde der Reisepass getestet. „Am 1. Dezember ist es nun soweit. Der neue Reisepass geht an den Start“, erklärt der Generaldirektor der österreichischen Staatsdruckerei, Helmut Lackner. Auch optisch gibt es Veränderungen. Der Bundesadler ist nicht mehr mittig, sondern auf der rechten Seite des Dokuments. „Es soll ein Stück Österreich in der Hand sein, wenn man das Dokument aufschlägt“, so Lackner. In der Reisepassmitte, befindet sich der Großglockner. Die Stilelemente Berge und Edelweiß ziehen sich durch den gesamten Reisepass. Letzteres wird als neues Wasserzeichen verwendet. „Es war uns ein Anliegen bekannte, Österreichische Motive in den Pass zu integrieren“, führt der Generaldirektor weiter fort.

Hochmodern und sicher

Die Datenseite ist das Herzstück des Reisepasses. Diese Seite ist komplett neu geschützt, und zwar aus Polycarbonat. Es ist besonders widerstandsfähig, robust und sicher. Man kennt das Material vor allem vom Führerschein oder Personalausweis. Eine weitere neue Maßnahme für die Sicherheit: Das Gesichtsbild ist acht mal im Reisepass eingebracht. „Es soll den Pass mit den Menschen verbinden“, schildert Lackner. Fünf Mal kann man das Bild mit freiem Auge erkennen. Einmal mittels Chip und einmal mit Hilfe einer UV-Lampe. Die neue Sensation: Einmal wird die Gültigkeit des Reisepasses mittels QR-Code und check.at geprüft. Das ist eine Webseite, welche die Gültigkeit eines Dokumentes überprüfen kann. Österreicher kennen das Konzept bereits vom Personalausweis. „Wir sind warnsinnig stolz, ein so modernes und hochsicheres Dokument erstellen zu dürfen“, erklärt Lackner abschließend.

Häufig gestellte Fragen: Ab wann ist der neue Reisepass gültig? Die neue Generation des Österreichischen Reisepasses kann bereits ab 1. Dezember 2023 beantragt werden. Wo kann ich den Reisepass beantragen? In ganz Österreich gibt es mittlerweile über 1.000 Stellen, wo ein Reisepass beantragt werden kann. 800 davon befinden sich in Gemeinden. Der Antrag für den neuen Reisepass kann bei jeder Passbehörde gestellt werden. Ist der neue Pass sicher? Die Neuerungen am Österreichischen Reisepass machen ihn aktuell zu einem der sichersten Dokumente weltweit. Auch die Datenseite, das Herzstück des Reisepasses, wurde komplett neu geschützt. Was ändert sich bei der Beantragung des neuen Passes? Nichts! Für die Österreicherinnen und Österreicher gibt es nicht nur bei der Beantragung, sondern auch bei den Kosten und der Zustellung des Reisepasses keine Änderungen. Der Pass kann wie gewohnt beantragt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2023 um 11:31 Uhr aktualisiert